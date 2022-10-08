Tahar Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tahar Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Tahar Makinesi Operatörü ne iş yapar, Tahar Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tahar Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tahar Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Tahar Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahar Makinesi Operatörü Maaşları

Tahar Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Tahar Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahar Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.38

Meslek Adı :

Tahar Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tahar Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, tahar makinesi ve sehpasının günlük kontrol ve bakımını yapma, tahar sehbası hazırlama, çözgü taharı yapma ve taharlanmış takımın son işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahar Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını kontrol etmek ve çalışma programı hazırlamak,

b) Tahar makinesi ve sehpasının günlük kontrol ve bakımını yapmak,

c) Basit arızaları gidermek, büyük arızaları yetkiliye bildirmek,

d) Sehpayı tahar makinesine yerleştirmek,

e) Tahar sehpası hazırlamak,

f) Rapor kartonu hazırlamak, çerçeveleri, tarağı, tarak bıçağını makineye; iplik seçici iğneyi iğne yatağına takmak,

g) İplik sayacını hazırlamak ve gücüleri yatağına yerleştirmek,

h) Tahar makinesini devreye sokarak lamel ve gücü kontrol etmek,

i) Çözgünün kenar ve zemin taharını yapmak,

j) Tahar işlemlerinin akışını ve gücü ve lamel akışını izlemek

, k) Çerçeve başlıklarını takmak, tahar hatalarını gidermek, çözgü uçlarını bağlamak, dokuma tezgah testerelerini lamellere geçirmek., vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?