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Tahassun ne demek, TDK'ya göre Tahassun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tahassun kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tahassun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tahassun nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tahassun kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tahassun ne demek, TDK'ya göre Tahassun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahassun ne demek? Tahassun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahassun kelimesi. Peki tahassun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahassun nedir, tahassun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TAHASSUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahassun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tahassun kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahassun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Korunmak için bir yere çekilme, sığınma

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