Tahassür ne demek, TDK'ya göre Tahassür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahassür ne demek? Tahassür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahassür kelimesi. Peki tahassür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahassür nedir, tahassür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHASSÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahassür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahassür kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahassür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özlem

- Kavuşmak istenen şey veya kimse için üzülme, yanıp yakılma



TAHASSÜR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Neveser'in gönlünde elem bulaşığı bir tahassür, bir hicran...

