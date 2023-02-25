Taher Benkhelifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taher Benkhelifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taher Benkhelifa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taher Benkhelifa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taher Benkhelifa 10 Haziran 1994 tarihinde Djelfa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da طاهر بن خليفة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taher Benkhelifa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Taher Benkhelifa'nin USM Alger ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Taher Benkhelifa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taher Benkhelifa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taher Benkhelifa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taher Benkhelifa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Paradou U21

1 Temmuz 2015 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2018 yılında JS Kabylie

30 Haziran 2019 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2019 yılında USM Alger

Taher Benkhelifa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taher Benkhelifa şuan USM Alger takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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