Taher Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taher Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taher Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taher Mohamed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Taher Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taher Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taher Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taher Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taher Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taher Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taher Mohamed 7 Mart 1997 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da طاهر محمد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taher Mohamed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Taher Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Taher Mohamed'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Taher Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taher Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Taher Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taher Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında El Mokawloon

31 Ağustos 2016 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2017 yılında El Mokawloon

1 Kasım 2020 yılında El Ahly

Taher Mohamed kimdir

Taher Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taher Mohamed şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arab Contractors

Taher Mohamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Taher Mohamed nereli

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