Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i 73-56'lık skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 11 Haziran Salı günü saat 18.45'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda etkisiz başladı. İlk 5 dakika geride kalırken, iki takım da 6'şar sayı atabildi. Mola dönüşü Melli ve Ali Muhammed ile 5-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 11-6 öne geçti. Daha sonra Ali Muhammed ve Sinan Güler ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 18-10 önde tamamladı.

İkinci periyoda dış atışlarda etkili başlayan Anadolu Efes, Micic ve Larkin ile bulduğu 3'lüklerle 6-0'lık seri yaptı ve skoru 16-18'e getirdi. Fenerbahçe, hücumda Ali Muhammed'in etkili oyunuyla farkı 8 sayıya kadar çıkarsa da Efes, Micic'in basketleri geri dönmeyi başardı ve farkı 3'e indirdi (32-35). Periyodun bitmesine 10 saniye kala Ali Muhammed ile basket bulan sarı-lacivertliler devreye 10 sayı farkla 42-32 üstün girdi.

Üçüncü periyota Ali Muhammed, Guduric ve Melih 3'lüsünün sayılarıyla başlayan Fener, 14-2'lik seri yakaladı ve farkı 22 sayıya çıkardı (34-56). Bu periyotta Anadolu Efes hücumda varlık gösteremedi ve sadece 4 sayı atabildi. Periyodu ise 26 sayı farkla Fenerbahçe Beko 62-36 önde kapattı.

Son periyotta Anadolu Efes geri dönmeye çalışsa da Fenerbahçe buna izin vermedi ve parkeden 73-56'lık skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Müsabakanın en skoreri Fenerbahçe'de 22 sayı ile oynayan Ali Muhammed olurken, Efes'te ise Micic 16 sayı ile takımına katkı verdi. Serinin ikinci maçı 11 Haziran Salı günü saat 18.45'te yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip ederken, milli basketbolcu Semih Erden de tribündeki yerini aldı.

Bu sezon 8. kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, bu sezon 8. kez karşı karşıya geldi. İki takım THY Euroleague'de 3, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez olmak üzere 8 defa mücadele etti. İki takım da 4'er galibiyet elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratları nedeniyle hakemler anons yapılmasını istedi. Anonslar sonrasında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve basketbolcular taraftarlardan sakin olmasını söyledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Zafer Yılmaz xx, Altuğ Köselerli xx

Anadolu Efes: Shane Larkin x 7, Yiğitcan x, Doğuş Balbay x 4, Metecan Birsen x 5, Onuralp x, Sertaç Şanlı xx 10, Adrien Moerman x 3, Buğrahan x 3, Vasilije Micic xx 16, Ömer Can x, Bryant Dunston x 6, Krunoslav Simon x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Melli x 2, Barış x, Melih xx 17, Kalinic xx 9, Sloukas x 3, Egehan x, Guduric xx 6, Sinan Güler xx 4, Ali Muhammed xxx 22, Ahmet xx 10

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 10-18 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 32-42 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 36-62 (Fenerbahçe Beko lehine)

Kaynak: İHA