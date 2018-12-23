Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 84 - Fenerbahçe Beko: 74
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal xx, Mehmet Karabilecen xx, Ahmet Tatlıcı xx
Galatasaray: Webster xx 13, Harrison xxxx 28, Arapovic xx 7, Hayes xx 11, Can xx 6, Caner Erdeniz x, Erol Can x, Auguste xx 8, Göksenin xxx 11
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
Fenerbahçe Beko: Melih xx 5, Kalinic xx 10, Sloukas xx 8, Guduric xx 11, Vesely xxx 23, Sinan x 2, Ali Muhammed xx 6, Ahmet x 2, Lauvergne xx 7
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 25-16 (Galatasaray lehine)
Devre: 43-38 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 59-52 (Galatasaray lehine)
Kaynak: İHA
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