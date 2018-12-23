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  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 84 - Fenerbahçe Beko: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 84 - Fenerbahçe Beko: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 84 - Fenerbahçe Beko: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal xx, Mehmet Karabilecen xx, Ahmet Tatlıcı xx

Galatasaray: Webster xx 13, Harrison xxxx 28, Arapovic xx 7, Hayes xx 11, Can xx 6, Caner Erdeniz x, Erol Can x, Auguste xx 8, Göksenin xxx 11

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Fenerbahçe Beko: Melih xx 5, Kalinic xx 10, Sloukas xx 8, Guduric xx 11, Vesely xxx 23, Sinan x 2, Ali Muhammed xx 6, Ahmet x 2, Lauvergne xx 7

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 25-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 43-38 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 59-52 (Galatasaray lehine)

Kaynak: İHA

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