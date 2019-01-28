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  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'e 65-62'lik skorla mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'e 65-62'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva, Tonye Jekiri xxx 16, Marko Tomas x 5, McKissic xxx 11, Phllip Edward Greene xx 4, Vasiliauskas xxx 17, Can Uğur Öğüt xx 6, Murat Göktaş x 3, Kadir, Arber Berisha

Başantrenör: Nenad Markovic

Darüşşafaka Tekfen: Douglas xxx 15, Muhammed Baygül xx 6, Kidd x 2, Diebler xx 5, Eric, Kartal Özmızrak x 4, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş xxx 16, Jeremy Evans xxx 10, Zanis Peiners x 7,

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 14-13 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 27-30 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 46-47 (Darüşşafaka lehine)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

Kaynak: İHA

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