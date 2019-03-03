İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibini 78-75 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibini 78-75 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx, Halil Baldemir xx

Pınar Karşıyaka: İlkan Karaman xx 7, Berk Uğurlu x 1, Sek Henry xxx 20, Assem Marei xxx 21, Birkan Batuk xx 17, Erving Walker xx 2, Christopher Evans xx 6, Akif Egemen Güven x 4, Tayfun Erülkü x

Başantrenör: Dirk Bauermann

Galatasaray Doğa Sigorta: Nigel Hayes xx 9, Tai Webster xx 18, Aaron Harrison xxx 24, Zach Auguste x, Göksenin Köksal xx 7, Jaka Klobucar x 3, Can Korkmaz x 4, Ege Arar xx 8, Ayberk Olmaz x 2

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. periyot: 20-21 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

Devre: 41-46 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

3. periyot: 59-60 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.