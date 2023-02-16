Tahir Babaoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahir Babaoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tahir Babaoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tahir Babaoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tahir Babaoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahir Babaoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tahir Babaoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tahir Babaoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tahir Babaoglu 8 Haziran 1992 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Tahir Babaoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tahir Babaoglu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tahir Babaoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tahir Babaoglu'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tahir Babaogluboyu ve yaşı kaç

Tahir Babaoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tahir Babaoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tahir Babaoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tahir Babaoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Göztepe

17 Ağu 2010 yılında Afyonkarahisar

30 Haziran 2011 yılında Göztepe

10 Ağu 2011 yılında Aydınspor 1923

25 Ocak 2012 yılında Göztepe

27 Ocak 2012 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2012 yılında Göztepe

27 Ağu 2012 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2013 yılında Göztepe

28 Ağu 2013 yılında Kayseri Şeker

26 Aralık 2013 yılında Göztepe

15 Ocak 2014 yılında Payas Bld 1975

30 Haziran 2014 yılında Göztepe

20 Ağu 2015 yılında Sarıyer

26 Ağu 2016 yılında Aydınspor 1923

11 Temmuz 2017 yılında Amed SK

30 Ocak 2018 yılında Z. Kömürspor

14 Ocak 2019 yılında Ankara Demir

28 Ağu 2020 yılında A. Keçiörengücü

14 Ocak 2021 yılında Kocaelispor

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

5 Temmuz 2021 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Tahir Babaoglu kimdir

Tahir Babaoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tahir Babaoglu şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Tahir Babaoglu nereli

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