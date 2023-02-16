Tahir Bolgebasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahir Bolgebasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tahir Bolgebasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tahir Bolgebasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tahir Bolgebasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahir Bolgebasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tahir Bolgebasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tahir Bolgebasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tahir Bolgebasi 1 Ocak 2002 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tahir Bölgebaşı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tahir Bolgebasi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tahir Bolgebasi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tahir Bolgebasi'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tahir Bolgebasi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tahirderge3/

Tahir Bolgebasiboyu ve yaşı kaç

Tahir Bolgebasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tahir Bolgebasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Tahir Bolgebasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tahir Bolgebasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2022 yılında Menemenspor

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Menemen FK

Tahir Bolgebasi kimdir

Tahir Bolgebasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tahir Bolgebasi şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Tahir Bolgebasi nereli

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