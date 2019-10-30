Tahir Büyükakın'dan Avrupa'ya tokat gibi sözler!

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa Strazburg'daki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Seçilmiş bir belediye başkanı örneğin IŞİD'den bir terör örgütü mensubuyla irtibatta olsaydı, ona yardımda bulunsaydı, onunla ilişkisi olsaydı ve mahkemeleriniz ya da kamusal organlarınız buna ilişkin delillere sahip olsaydı siz bu belediye başkanının görev yapmasına izin verir göz yumar mıydınız?

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

Tahir Büyükakın, 1969 Kocaeli’nin Karamürsel İlçesinde dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi´nde ki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu.

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi´nde tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın ‘ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor.

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne danışmanlık yapan Büyükakın Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırlamıştır. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2014 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra Genel Sekreter olarak atanmıştır.

Tahir Büyükakın Bakanlar Kurulu'nun 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile 21.06.2017 tarihinde Bilecik Valisi olarak atanmıştır.

Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerini üstlenmektedir.

İyi derece de İngilizce bilen Vali BÜYÜKAKIN evli ve 3 çocuk babasıdır.