Tahir Büyükakın’dan Merih Demiral’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı, Roma karşılaşmasında sakatlanması nedeniyle arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Roma ile oynanan maçta gol attıktan kısa bir süre sonra sakatlanan ve yapılan incelemelerin ardından sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen Merih Demiral'a memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden destek mesajları yağdı. Merih Demiral'ın sakatlık haberini alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaptığı telefon görüşmesinde, yaşadığı sakatlıktan dolayı kent olarak büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Büyükakın, "Gol güzeldi ama peşinden tatsız bir şey yaşandı. Bizim hem milli takımda gururumuzsun, hem Barış Pınarı Harekatı'nda yaptığın açıklamalar bizi çok sevindirdi. Karamürselli olduğun için ayrı seviniyoruz zaten. Hem gole sevindirdin hem de böyle olunca üzüldük. Geçmiş olsun, Rabbim şifa versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tahir Büyükakın'ın Merih Demiral ile telefonda konuşması

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA