Sosyal medya platformu Twitter'da #TahirBüyükkörükçü hashtag'i kullanılarak yapılan paylaşımlar sonrası Tahir Büyükkörükçü Trend Topic oldu. Peki Tahir Büyükkörükçü kimdir? Ne zaman öldü? | Tahir Büyükkörükçü neden öldü? İşte detaylar...

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ KİMDİR?

Tahir Büyükkörükçü 1925 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Konya eski müftüsü ve Kapu Camii vâizi olan Tahir Büyükkörükçü, 20. yüzyılın önemli İslâm âlimlerinden biri olarak kabul edilir.

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ NE ZAMAN ÖLDÜ?

2011 yılının Mart ayında saat 06:00'da tedavi gördüğü Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuştur.

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ NEDEN ÖLDÜ?

Tahir Büyükkörükçü 5 Mart 2011'de solunum yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle bir ay boyunca tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştur.