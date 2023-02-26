Tahir Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahir Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tahir Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tahir Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tahir Mensah 10 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Tahir Abeiku Mensah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tahir Mensah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&A Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tahir Mensah'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tahir Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tahir Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tahir Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tahir Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında Kotoku Royals

Tahir Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tahir Mensah şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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