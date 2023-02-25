Tahir Vata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahir Vata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tahir Vata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tahir Vata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tahir Vata 20 Ekim 1998 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tahir Vata Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tahir Vata'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tahir Vata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tahir Vata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tahir Vata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tahir Vata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında FC Term

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2020 yılında KF Turbina

21 Ekim 2020 yılında KF Tërbuni

30 Ocak 2021 yılında KF Vora

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

Tahir Vata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tahir Vata şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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