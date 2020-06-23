Tahkim kurulu, Adem Büyük'ün cezasını indirdi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maçlık ceza vermişti. Tahkim Kurulu, bu 3 maçlık cezanın, "futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak" 2 maça indirildiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu 23 Haziran 2020 günlü (22) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyip karar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"