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  3. Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın cezasını onadı!

Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın cezasını onadı!

Arda Turan'a verilen iki maçlık men ve 13 bin TL para cezası, Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın cezasını onadı!

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı futbolcu Arda Turan'a soyunma odasındaki davranışlarından dolayı 2 maçlık ceza verilmiş, Galatasaray, Turan'ın 2 maçlık cezası için itirazda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Arda Turan için yapılan itirazın reddedildiği ve cezanın onandığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK'nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 - K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

Onur Çelik
Spor Editörü
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