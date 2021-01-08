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  3. Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı!

Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçında rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kalan Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezası onandı.

Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı!

Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan 16. hafta maçında ikinci yarının hemen başında rakibine arkadan yaptığı müdahale sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kalan Emre Kılınç'a, PFDK 2 maçlık ceza vermişti. Bunun üzerine cezaya itiraz eden Galatasaray'a kötü haber geldi.  Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı inceledi.

Açıklamada, Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına ve erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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