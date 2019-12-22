Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim kurulu, Garry Rodrigues'in cezasını onadı!

TFF Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe oyuncusu Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues için yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.