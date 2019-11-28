Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin Isla için yaptığı itiraza ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun web sitesinden açıklama yapıldı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini duyurdu.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

ISLA, GÖZTEPE MÜSABAKASINDA YOK

Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.