Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin Isla için yaptığı itiraza ilişkin açıklama
Tahkim Kurulu'ndan açıklama yapıldı. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun web sitesinden açıklama yapıldı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini duyurdu.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.
ISLA, GÖZTEPE MÜSABAKASINDA YOK
Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.
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