Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Sörloth'un cezası indirildi

Tahkim Kurulu, bugün saat 17.20'de Trabzonspor'un itirazını görüşmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyi Tesisleri'nde olağanüstü toplandı.

Duruşmaya Trabzonspor Kulübü'nün avukatı, Alexander Sörloth ve tercümanı katıldı. Ayrıca Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da duruşmada yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Pakdemirli duyurmuştu! Gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 93 ürün açıklandı