Tahlisiye Cihaz Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tahlisiye Cihaz Bakımcısı görev tanımı nedir, Tahlisiye Cihaz Bakımcısı ne iş yapar, Tahlisiye Cihaz Bakımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tahlisiye Cihaz Bakımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tahlisiye Cihaz Bakımcısı Tanımı;

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Tahlisiye Cihaz Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahlisiye Cihaz Bakımcısı Maaşları

Tahlisiye Cihaz Bakımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tahlisiye Cihaz Bakımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahlisiye Cihaz Bakımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.13

Meslek Adı :

Tahlisiye Cihaz Bakımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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