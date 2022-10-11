Tahlisiye Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tahlisiye Personeli görev tanımı nedir, Tahlisiye Personeli ne iş yapar, Tahlisiye Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tahlisiye Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tahlisiye Personeli Tanımı;

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Tahlisiye Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahlisiye Personeli Maaşları

Tahlisiye Personeli maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Tahlisiye Personeli maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahlisiye Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.17

Meslek Adı :

Tahlisiye Personeli

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çarpışan yada karaya oturan gemilerde arama ve can kurtarmaya yönelik işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahlisiye Personeli, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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