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  3. Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!

Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!

Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen ve genç kızın üzerinde sperm örnekleri bulunan Ümitcan Uygun'un, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken yayımladığı görüntülerinin arıdndan allınan tutukluluk kararı sona erdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun'un tahliyesi üzerine açıklama yaptı.

Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!

Aleyna Çakır'ın öldürülmesine ilişkin davada baş şüpheli olarak bilinen, genç kızı ölümünden önce bayıltana kadar dövüp o ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve ölümünün ardından Çakır'ın tırnaklarında DNA'sına, üzerinde sperm kalıntılarına rastlanan, 'Ben Aleyna'sız yaşayamam' dediği gün eğlence mekanlarından sosyal medyada görüntü paylaşan Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesi kararı, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. 

'ALTI AYI GEÇEMEZ' HÜKMÜ

Sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntüleri yayımlandığı için bir süredir tutuklu bulunan Ümitcan Uygun hakkında açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun hakkındaki tutukluluk kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) "soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı geçemez" hükmü gereği nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldığını bildirdi.

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Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 10 Ocak 2021'de, Ümitcan Uygun'un uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği videonun internette dolaşımda olduğuna yönelik bilgiler üzerine soruşturma başlatıldığı, şüphelinin, savunmasının ardından çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 11 Ocak 2021'de tutuklandığı hatırlatıldı.

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Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!

25 ŞUBAT'TA İDDİANAMENİN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçunda Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı belirtilen açıklamada, mahkemenin 25 Şubat 2021'de iddianamenin iadesine karar verildiği bildirildi.

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Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, söz konusu iade kararına karşı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itirazın da reddedildiği, kesinleşen mahkeme kararlarına karşı başsavcılıkça 6 Nisan 2021'de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosuna talepte bulunulduğu, bu itibarla soruşturmanın halen derdest olduğu ifade edildi.

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Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!

ADLİ KONTROL ŞARTI

Başsavcılık açıklamasında, dün Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, CMK'daki "soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı geçemez" hükmü gereği Ümitcan Uygun hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılmasına ve CMK'nın 109. ve devamı maddeleri gereği şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklanmıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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