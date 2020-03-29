Tahliye olmaları beklenirken, koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Karantina altındaki umrecilerin bir kısmı için kötü haber geldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde, 15 Mart’ta Umre’den Ankara’ya getirilen 3 binin üzerinde umreci, Gölbaşı‘nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı.

Ankara'da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu.

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA'YA GETİRİLDİLER

Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.