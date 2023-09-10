Tahmazoğlu’ndan üniversite öğrencilerine müjde

Geçtiğimiz yıllarda üniversite öğrencilerine nakdi destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu desteğini artırarak sürdürmeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tahmazoğlu’ndan üniversite öğrencilerine müjde

Geçtiğimiz yıllarda üniversite öğrencilerine nakdi destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu desteğini artırarak sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda üniversite öğrencilerine 1'nci ve 2'nci eğitim öğretim dönemlerinde toplamda 6 bin TL nakdi desteklerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni eğitim öğretim döneminde bu desteğini toplamda 8 bin TL'ye çıkararak öğrencilere yeni bir müjde verdi.

"Aile bilinci içerisinde hareket ediyoruz"

Öğrencilerin başarısı için her zaman onların yanında olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerimizin eğitimde, sporda, kültürde ve sanatta başarılı olması ve kabiliyetlerinin ortaya çıkması hayata hazırlanması ülkemiz için çok kıymetli. Gençlerimiz bizim ülkemizin değerleridir. Gençlerimizi kültür, sanat, spor ve eğitimde ne kadar iyi geliştirirsek ülkemizi de o anlamda kalkınmasını sağlamış olacağız. Ülkemiz 10 yıl içerisinde dünyanın ilk 3 ülkesi arasında yer alacaktır. Bu bir hayal değil. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü gelişmeleri görüyorum. Türkiye bu anlamda hızla ilerliyor. Gençlerimiz bu hızlanmayı daha da ileriye taşıyacaktır. Üniversiteli gençlerimize geçtiğimiz yıl ilk dönem 3 bin TL, ikinci dönem 3 bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL eğitim desteği sağladık. İnanıyorum ki bu desteğimiz birçok gencimizin derdine ilaç olmuştur. Bu yıl da öğrencilerimize ilk dönem 4 bin TL ikinci dönem 4 bin TL olmak üzere toplamda 8 bin TL olmak üzere eğretim desteğinde bulunacağız. Gençlerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

"Başkanımız her zaman bizlerin yanında"

Üniversite öğrencilerinden Özgül Güneş, Şahinbey Belediyesi'nin kendisine sağladığı imkanlarla Tıp Fakültesi'ni kazandığını ifade ederek, "Üniversitede Tıp Fakültesi'ni kazanmak için Şahinbey Belediyesi'nin Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ne giderek eğitim desteği aldım ve hedefimi gerçekleştirdim. Hocalarımız bana çok yardımcı oldu. Bizlere ders çalışmak için çok güzel ortamlar sağlandı. Bu imkânları bizlere sağlayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun il dışında da öğrencileri yalnız bırakmadığını ifade eden Hasan Selçuk, "Erzurum'da ikinci sınıf Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizleri Erzurum'da da yalnız bırakmamış ve orada da kendisiyle bir araya gelmiştik. Başkanımız öğrencilere maddi manevi her türlü desteği sağlıyor" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun verdiği destekten dolayı teşekkür eden Ahmet Hilmikuş ise, "Hacettepe Fen Bilgisi ikinci sınıf öğrencisiyim. Şahinbey Belediye Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Başkanımızın desteği sadece Gaziantep'le sınırlı değil. Üniversiteyi kazanıp Ankara'ya gittiğim de 1 ay dahi geçmeden Başkanımız bizleri Ankara'da ağırladı. Kendisi orada da bizleri yalnız bırakmadı. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tahmazoğlu’ndan üniversite öğrencilerine müjde

Tahmazoğlu’ndan üniversite öğrencilerine müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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