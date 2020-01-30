Tahmazoğlu’ndan Yunan Milletvekiline tepki

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda, Yunan parlamenter Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu'nda, Türk Bayrağını yırtan Yunan parlamenter Loannis Lagos ülkenin dört bir tarafından tepkiler çığ gibi büyürken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaşanan olayı hadsizlik olarak değerlendirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ırkçı Yunan Milletvekili Loannis Lagos'un Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, "Bizim bayrağımız şerefimizdir, onurumuzdur, istiklalimizin, istikbalimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Dolayısıyla Türk bayrağına yapılan saldırıyı istiklalimize, istikbalimize, şerefimize, onurumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Kendini bilmez bu faşist anlayışın, şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün değildir. Irkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler. Şehitlerimizin kanı ile oluşan şanlı bayrağımızın böylesi kirli bir oyun içerisinde kullanılmasını şiddetle kınıyorum" dedi.

Bayrağın anlamını bilmesi mümkün değil

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Türk bayrağının tarihte şanlı bir destanının olduğunu belirterek, "Tarihte var olan kadim devletlerin ve milletlerin mevcut olduklarını ispatlayan en önemli kanıtlar, ulusal dilleri ve kendilerini temsil eden bayraklardır. Bayraklar ayrıca geçmişte var olmuş olan şimdi de var olan devletlerin, milletlerin töresini, kültürünü, ahlaki değerlerini de yansıtıyor. Bu bakımdan bayraklar, başka bir deyişle sancaklar veya alemler dünya tarihinde ciddi öneme sahiptirler. Ancak Yunan Milletvekili Loannis Lagos'un bu değerleri anlaması mümkün değildir. Türk Millet kararlı ve onurlu duruşuyla bu tür zihniyetlere önemli dersler vermiş ve her zaman tarih sayfalarına gömmüştür" diye konuştu.

Kaynak: İHA