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  3. Tahran'da üçüncü dalga krizi: Ölümler 4 - 5 kat artabilir!

Tahran'da üçüncü dalga krizi: Ölümler 4 - 5 kat artabilir!

Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Sorumlusu Ali Rıza Zali tarafından yapılan açıklamada, başkentte, yeni tip koronavirüs salgının başlangıcından itibaren ilk kez günlük hastaneye yatan hasta sayısı 700'ün üzerine çıktığı belirtilerek üçüncü dalga uyarısı yapıldı.

Tahran'da üçüncü dalga krizi: Ölümler 4 - 5 kat artabilir!

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından bu yana ilk kez günlük hastaneye yatan hasta sayısı 700'ün üzerine çıktı. Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Sorumlusu Ali Rıza Zali, "İstatistiklerin analizi ve virüsün durumu, Tahran'da 3. dalganın başladığını gösteriyor" dedi.

Tahran'da üçüncü dalga krizi: Ölümler 4 - 5 kat artabilir!

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreci ile vaka sayısında yeniden artış yaşanıyor. İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 815 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 413 bin 149'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 176 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı da 23 bin 808'e ulaştı. İran'ın başkenti Tahran'ın Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Sorumlusu Ali Rıza Zali, başkentte korona virüs salgınında 3. dalganın başladığını duyurarak hastalığın yayılmasını kontrol etmek için daha ciddi önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Tahran'da üçüncü dalga krizi: Ölümler 4 - 5 kat artabilir!

"DAHA CİDDİ ÖNLEMLER ALINMALI"

Tahran'da salgının başlangıcından bu yana ilk kez günlük hastaneye yatan hasta sayısının 700'ün üzerine çıktığını belirten Zali, "Son 24 saatte 720 korona virüs hastasının hastanelere yatışı gerçekleşti ve bunlardan 147'si yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı" dedi. Zali, "İstatistiklerin analizi ve korona virüsün durumu, Tahran'da 3. dalganın başladığını gösteriyor. Tahran, bu hastalığın ülkedeki önemli epidemiyolojik merkezlerinden biri. Hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için daha ciddi önlemler alınması gerekmekte" ifadelerini kullandı.

Tahran'da üçüncü dalga krizi: Ölümler 4 - 5 kat artabilir!

"MASKE YETERLİ DEĞİL"

Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çeken Zali, "Günde ortalama 950 bin kişi metroları kullanırken, 1 milyon 200 kişi ise otobüsleri kullanıyor. Maske kullanımı, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli bir durum olmakla birlikte yeterli bir önlem değil. hastalığın önlenmesinde ve bulaşma oranının azaltılmasında hala temel faktör sosyal mesafedir" dedi.

Tahran'da üçüncü dalga krizi: Ölümler 4 - 5 kat artabilir!

İRAN'DA OKULLAR 5 EYLÜL'DEN BERİ AÇIK

İsfahan Üniversitesi Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Behruz Kelideri, İsfahan kentinde 163 öğrencinin korona virüse yakalandığını duyurdu. Kelideri, 2 bin 863 öğrencinin ise aile üyelerinden korona virüse yakalananların olduğunu ifade etti. Covid-19 salgının kentte Temmuz ayından bu yana daha da kötüleştiğini söyleyen Kelideri, "Yaz ortasından bu yana şehirdeki korona virüs salgını daha zor ve karmaşık bir hale geldi. Virüsün bu denli yayılması, ölümlerin 4-5 kat artmasına sebep olabilir" şeklinde konuştu.

İran Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile okullar 5 Eylül'de açılmıştı. Bakanlık, korona virüsün ülkedeki risk seviyesine göre bazı okullarda eğitimin uzaktan yapılacağını belirtmişti.

Berna Akkaya
Editör


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