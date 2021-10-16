Tahribat ne demek, TDK'ya göre Tahribat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahribat ne demek? Tahribat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahribat kelimesi. Peki tahribat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahribat nedir, tahribat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHRİBAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahribat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahribat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahribat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yıkıp bozma, harap etme

