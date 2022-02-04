Tahribatsız Muayene Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tahribatsız Muayene Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tahribatsız Muayene Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tahribatsız Muayene Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tahribatsız Muayene Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tahribatsız Muayene Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahribatsız Muayene Sorumlusu Maaşları

Tahribatsız Muayene Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 7150_TL'dir. En düşük Tahribatsız Muayene Sorumlusu maaşı 5850_TL, En yüksek ise 8450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahribatsız Muayene Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Kodu :

3117.26

Meslek Adı :

Tahribatsız Muayene Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnceleme yapılacak olan malzeme ya da parçaların herhangi bir bütünlüğüne hiçbir zarar vermeden, dahili arızaları ve bozulmaları tanımlamak ve nicelemek için materyalleri, bileşenleri ve bağlantıları, belirlenen muayene tekniklerine uygun olarak, bir veya birkaç yöntemle, yazılı talimatlar doğrultusunda inceleme, sonuçları yorumlama, değerlendirme, raporlama; test prosedürlerini onaylayarak ilgili şartnameye göre prosedür yazma ve eğitim düzenleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahribatsız Muayene Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uygulanacak muayene yöntemini ve prosedürünü belirlemek,

b) Standard ve teknik kurallara göre prosedürü yorumlamak,

c) Uygulama tekniklerini oluşturmak,

d) Uygulama standart ve prosedüre göre sonuçları yorumlamak,

e) Uygun tahribatsız muayene yöntemi belirlemek,

f) Prosedürün test uygulamasını, gereksinimlerini yerine getirmiyorsa, revize ederek yeni kriterler oluşturmak,

g) Tüm tahribatsız muayene yöntemleri ilgili bilgi sahibi olmak,

h) Tüm tahribatsız muayene donanımı ve personelinden sorumlu olmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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