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Tahrikât ne demek, TDK'ya göre Tahrikât kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tahrikât kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tahrikât ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tahrikât nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tahrikât kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tahrikât ne demek, TDK'ya göre Tahrikât kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahrikât ne demek? Tahrikât TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahrikât kelimesi. Peki tahrikât ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahrikât nedir, tahrikât kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TAHRİKÂT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahrikât kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tahrikât kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahrikât kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kışkırtmalar

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