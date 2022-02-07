Tahrirî ne demek, TDK'ya göre Tahrirî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahrirî ne demek? Tahrirî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahrirî kelimesi. Peki tahrirî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahrirî nedir, tahrirî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHRİRÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahrirî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahrirî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahrirî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazılı, yazı ile, şifahi karşıtı

