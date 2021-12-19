Arık ne demek, TDK'ya göre Arık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 19 Aralık 2021 Pazar | 19.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı2022 Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810323Zekai Şen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Zekai Şen eserleri nelerdir?2022 Orta Doğu Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410478Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Hükümete saldırmanın yollarını aramayın, baş edemezsinizKocaelispor 1 –1 Eyüpspor | MAÇ SONUCUTahriş ne demek, TDK'ya göre Tahriş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fenerbahçe 2 -  2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU2022 Orta Doğu Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410327
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tahriş ne demek, TDK'ya göre Tahriş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tahriş ne demek, TDK'ya göre Tahriş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tahriş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tahriş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tahriş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tahriş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tahriş ne demek, TDK'ya göre Tahriş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahriş ne demek? Tahriş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahriş kelimesi. Peki tahriş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahriş nedir, tahriş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TAHRİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahriş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tahriş kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahriş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tırmalanma, tırmalama
- Yakarak kaşındırma

TAHRİŞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tahriş etmek
- tahriş olmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT