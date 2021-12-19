Tahriş ne demek, TDK'ya göre Tahriş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahriş ne demek? Tahriş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahriş kelimesi. Peki tahriş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahriş nedir, tahriş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHRİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahriş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahriş kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahriş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tırmalanma, tırmalama

- Yakarak kaşındırma



TAHRİŞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tahriş etmek

- tahriş olmak

