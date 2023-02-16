Tahsin Hacimustafaoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahsin Hacimustafaoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tahsin Hacimustafaoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tahsin Hacimustafaoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tahsin Hacimustafaoglu 14 Kasım 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tahsin Hacımustafaoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tahsin Hacimustafaoglu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tahsin Hacimustafaoglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tahsin Hacimustafaoglu'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tahsin Hacimustafaoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/tahsinhacimustafaoglu/

http://www.facebook.com/tahsinnn97

Tahsin Hacimustafaoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tahsin Hacimustafaoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tahsin Hacimustafaoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tahsin Hacimustafaoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2015 yılında Kartalspor

23 Temmuz 2018 yılında Şile Yıldızspor

5 Temmuz 2021 yılında Ümraniyespor

21 Ocak 2022 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2022 yılında Ümraniyespor

12 Ocak 2023 yılında 68 Aksaray Bld

Tahsin Hacimustafaoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tahsin Hacimustafaoglu şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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