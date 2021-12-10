Tahsisli ne demek, TDK'ya göre Tahsisli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahsisli ne demek? Tahsisli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahsisli kelimesi. Peki tahsisli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahsisli nedir, tahsisli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHSİSLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahsisli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tahsisli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeye özgü kılınmış, bir şeye ayrılmış



TAHSİSLİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tahsisli yol

