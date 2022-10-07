Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) görev tanımı nedir, Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) ne iş yapar, Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) Tanımı;

__

Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) Maaşları

Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.11

Meslek Adı :

Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yer altı ocaklarında meydana gelen yangın, gaz baskını, patlama vb. gibi olaylarda can ve malın kurtarılması işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahlisiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yer altı işyerinde tahlisiyeciyi gerektiren bir olay vukuunda yapılan davet üzerine en seri şekilde tahlisiye istasyonuna gitmek,

b) Tahlisiye istasyonunda oluşturulacak ekibe katılmak, Ekip başının vereceği talimat altında oksijen solunum cihazının takılması kontrolünü yapmak, gerekli araç ve gereci almak,

c) Ekip başının sevk ve idaresi altında olay mahalline gitmek,

d) Kurtarma işlemine başlamadan önce güvenli çalışma ortamı hazırlanabilmesi için her türlü önlemi almak,

e) Olayın türüne göre ekip başının talimatları doğrultusunda kurtarma, kapatma benzer işleri yapmak,

f) Çalışma esnasında oksijen monometresinin sık sık kontrol etmek, emniyet sınırının altına düşmesi halinde ekip başını ikaz ederek, birlikte mahalli terk etmek,

g) Tahlisiyeci geliştirme kurslarına iştirak etmek,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?