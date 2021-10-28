Tahtelbahir ne demek, TDK'ya göre Tahtelbahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahtelbahir ne demek? Tahtelbahir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahtelbahir kelimesi. Peki tahtelbahir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahtelbahir nedir, tahtelbahir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHTELBAHİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahtelbahir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahtelbahir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahtelbahir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Denizaltı



TAHTELBAHİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsanlar kuşları taklit etmişler, tayyareyi yapmışlar. Balıkları taklit etmişler, tahtelbahirleri yapmışlar.

