Tai Baribo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tai Baribo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tai Baribo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tai Baribo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tai Baribo 15 Ocak 1998 tarihinde Eilat şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da תאי בריבו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tai Baribo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Tai Baribo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tai Baribo'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tai Baribo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tai Baribo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tai Baribo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tai Baribo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında M. Petah Tikva

9 Temmuz 2021 yılında Wolfsberger AC

Tai Baribo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tai Baribo şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Tai Baribo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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