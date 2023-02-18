Tai Kmetec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tai Kmetec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tai Kmetec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tai Kmetec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tai Kmetec 19 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tai Kmetec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tai Kmetec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tai Kmetec'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tai Kmetec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tai Kmetec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tai Kmetec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tai Kmetec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

8 Ocak 2023 yılında Kety Bistrica

30 Haziran 2023 yılında NK Aluminij

Tai Kmetec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tai Kmetec şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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