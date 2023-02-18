Tai Matea Panic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tai Matea Panic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tai Matea Panic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tai Matea Panic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tai Matea Panic 13 Eylül 2003 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tai Matea Panic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Tai Matea Panic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tai Matea Panic'nin NK Dekani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tai Matea Panic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tai Matea Panic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tai Matea Panic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tai Matea Panic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2022 yılında NK Celje U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

28 Temmuz 2022 yılında Kety Bistrica

9 Ocak 2023 yılında NK Celje

29 Ocak 2023 yılında NK Dekani

Tai Matea Panic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tai Matea Panic şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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