Taichi Aoshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taichi Aoshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taichi Aoshima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taichi Aoshima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taichi Aoshima 17 Nisan 2001 tarihinde Fujieda, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 青島 太一 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taichi Aoshima Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Taichi Aoshima'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taichi Aoshima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taichi Aoshima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2020 yılında Rissho Univ.
Taichi Aoshima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taichi Aoshima şuan Rissho University takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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