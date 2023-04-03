Taichi Aoshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taichi Aoshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Taichi Aoshima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taichi Aoshima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.