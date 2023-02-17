Taichi Hara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taichi Hara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taichi Hara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taichi Hara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taichi Hara 5 Mayıs 1999 tarihinde Hino, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 原 大智 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taichi Hara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Taichi Hara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VV St. Truiden futbol takımında oynamaktadır. VV St. Truiden takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taichi Hara'nin VV St. Truiden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taichi Hara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taichigrant/

Taichi Hara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taichi Hara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Taichi Hara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taichi Hara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında FC Tokyo

10 Şubat 2021 yılında NK Istra

8 Temmuz 2021 yılında Alavés

23 Ağu 2021 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2022 yılında Alavés

23 Ocak 2023 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2023 yılında Alavés

Taichi Hara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taichi Hara şuan VV St. Truiden takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taichi Hara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tokyo

Japonya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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