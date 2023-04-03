Taichi Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taichi Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taichi Kaneko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taichi Kaneko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taichi Kaneko 20 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 金子 太一 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taichi Kaneko Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Taichi Kaneko'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taichi Kaneko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taichi Kaneko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taichi Kaneko şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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