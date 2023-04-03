Taichi Okazaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taichi Okazaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taichi Okazaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taichi Okazaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taichi Okazaki 13 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡崎 大智 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taichi Okazaki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Taichi Okazaki'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taichi Okazaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taichi Okazaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taichi Okazaki şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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