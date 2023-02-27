Taichi Yamasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taichi Yamasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taichi Yamasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taichi Yamasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taichi Yamasaki 8 Ocak 2001 tarihinde Hatsukaichi, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山﨑 大地 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taichi Yamasaki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taichi Yamasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Taichi Yamasaki'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Taichi Yamasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taichi Yamasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Taichi Yamasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taichi Yamasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Juntendo Univ.

4 Şubat 2022 yılında Sanf. Hiroshima

31 Ocak 2023 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2023 yılında Sanf. Hiroshima

Taichi Yamasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taichi Yamasaki şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sanfrecce Hiroshima, Juntendo University

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.