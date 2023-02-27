Taiga Hata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiga Hata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiga Hata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiga Hata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiga Hata 20 Ocak 2002 tarihinde Nishitama, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 畑 大雅 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiga Hata Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Taiga Hata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Taiga Hata'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taiga Hata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiga Hata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Taiga Hata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiga Hata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Shonan Bellmare

Taiga Hata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiga Hata şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Taiga Hata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.