Taiga Hirasawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiga Hirasawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiga Hirasawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taiga Hirasawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taiga Hirasawa 29 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平澤 大河 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taiga Hirasawa Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Taiga Hirasawa'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taiga Hirasawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taiga Hirasawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taiga Hirasawa şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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