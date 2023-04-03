Taiga Kudo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiga Kudo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiga Kudo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiga Kudo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiga Kudo 28 Temmuz 2001 tarihinde ---, Miyazaki şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 工藤 大雅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiga Kudo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Taiga Kudo'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taiga Kudo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiga Kudo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taiga Kudo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiga Kudo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2020 yılında Ritsumeikan Uni

Taiga Kudo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiga Kudo şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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