Taiga Nishiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiga Nishiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiga Nishiyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taiga Nishiyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taiga Nishiyama 24 Ağustos 1999 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西山 大雅 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taiga Nishiyama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Taiga Nishiyama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Taiga Nishiyama'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taiga Nishiyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taiga Nishiyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Taiga Nishiyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taiga Nishiyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2019 yılında ReinMeer Aomori

31 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2022 yılında Yokohama FC

Taiga Nishiyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taiga Nishiyama şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yokohama F.Marinos Jr Yth, Yokohama F.Marinos Yth

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.